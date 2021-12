Stijn Vreven in beeld als nieuwe coach bij Lommel SK

Na het vertrek van Peter van der Veen (49) zoekt groen-wit naar een opvolger voor de Nederlander. De voorbije dagen is er gepolst naar Stijn Vreven (48).

De Diepenbekenaar was tussen 2013 en 2015 al eens actief aan de Gestelsedijk en loodste de club toen naar een vijfde en tweede plaats. Vreven zit sinds april zonder werkgever nadat zijn Slovaaks avontuur bij AS Trencin ten einde kwam.

Of Vreven in poleposition ligt, is onduidelijk. City Football Group schermt ook met interesse van meerdere buitenlandse trainers, maar met een verleden bij Lokeren en Beerschot heeft Vreven een (Belgisch) streepje voor als kenner van de reeks. Zijn inzet en passie komt bovendien overeen met die van de achterban. (svc)