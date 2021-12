Vlieg mee met de laatste vlucht van de iconische C-130

Het is een vliegtuig zoals ik ze droom. Nog met propellers, met piloten die vliegen op gevoel en toch zo robuust. Zelf heb ik een aantal keer als passagier mogen meevliegen in die hangzitjes. Twee temperatuurstanden waren er. Ofwel ijskoud, ofwel zweette ik me een ongeluk. Inclusief zachte en tactische landingen. Bij sommige collega’s kwam bij die tweede soort landing de maaginhoud naar boven. Dat zijn details. De nu uitgediende C-130 is een halve eeuw een bijzonder gewaardeerd werkpaard van de Belgische Luchtmacht geweest. “Zonder de C-130 zouden al die de Belgische opdrachten in het buitenland gestopt zijn aan de grens”, zegt kolonel Frank Vandenbussche, basiscommandant van de 15de Wing in Melsbroek meer dan terecht.

© BELGA

Vanaf 1972 had de Belgische luchtmacht twaalf C-130’s, Amerikaanse toestellen, gebouwd door Lockheed Martin, in de vaart. Intussen zijn ze bijna vierduizend keer de aarde rondgevlogen. Missies waren er op vier van de vijf continenten, heel vaak in Afrika. Voor heel veel militairen in opdracht betekende die C-130 veel: bevoorrading, de post van thuis of gewoon terug naar huis mogen. Ook Belgen in internationale noodsituaties konden zo, misschien niet comfortabel, maar wel naar veiliger oorden. Zoals dit jaar nog vanuit Kaboel, Afghanistan.

Twee van de twaalf C-130’s gingen verloren. Eén ervan in Eindhoven in 1996. Toen lieten vier bemanningsleden en dertig passagiers het leven. Tegelijk heeft de C-130 duizenden levens gered.

© Marc Gysens

© BELGA