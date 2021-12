Versierde tractorparade door Heerse straten

Zondag vertrekt de eerste ‘Tractor Kerstrun’ aan de sporthal in het centrum van Heers. — © Steven Cuyx

Zondag (19 december) vertrekt aan de sporthal in Heers de eerste ‘Tractor Kerstrun’, een verlichte tractorparade.

De organisatoren van Winterweekend, die voor het tweede jaar op rij hun hartverwarmend winterdorp niet konden opbouwen op het centrumplein, kozen nu voor een origineel en coronaveilig alternatief. Voor het eerst zal er een stoet van tractoren, volledig versierd met kerstverlichting, door de Heerse straten rijden. “Iedereen met een versierde tractor mag gratis komen meerijden tijdens deze Kerstrun”, vertelt Dimitri Abeels van Winterweekend. “We hebben de inschrijvingen wel moeten stopzetten omdat we al aan het maximumaantal deelnemers zitten. De route is 24 km lang, het vertrek is aan de sporthal om 17 uur. Vanaf 15 uur kunnen de deelnemers hier al parkeren.”

In het centrum geldt er zondagnamiddag dan ook een stilstaan- en parkeerverbod op de Raes van Heerslaan vanaf het kruispunt met de Sint-Barbarastraat tot aan het kruispunt met de Nieuwe Steenweg. Bovendien geldt er hier éénrichtingsverkeer in de richting van de Nieuwe Steenweg. (frmi)