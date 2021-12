“Nog één slag en hij ligt er”, maar dankzij omikron zit Boris Johnson nog in het zadel

Het krediet van Boris Johnson lijkt zowel bij zijn achterban als binnen zijn partij stilaan op. Dat de Conservatives donderdag het schijnbaar oninneembare kiesdistrict North Shropshire kwijtspeelden aan de Lib Dem-partij, is grotendeels aan de premier te wijten, die nu al maanden van het ene schandaal in het andere sukkelt. Ironisch genoeg is het ‘dankzij’ de omikronvariant dat Johnson voorlopig blijft zitten.