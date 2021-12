Bestuurder met kind op passagiersstoel test positief op drugs

De bestuurder in kwestie werd betrapt tijdens een BOB-actie op de Houtstraat in Jeuk, Marktplaats in Montenaken en de Kerkstraat in Nieuwerkerken. In totaal hadden zes bestuurders te diep in het glas gekeken. Er werden drie positieve speekseltesten afgelegd voor de drugs THC en amfetamines. De politie stelde ook een pv op voor het bezit van drugs. siol