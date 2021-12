Pools parlement neemt controversieel wetsvoorstel aan, VS reageren “extreem teleurgesteld”

De EER bestaat uit de 27 lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De Verenigde Staten beschouwen de mediawet als een poging van de Poolse regering om de nieuwszender TVN24, in handen van het Amerikaanse mediabedrijf Discovery, het zwijgen op te leggen.

De Senaat, waar de oppositie over een meerderheid beschikt, stemde in september tegen het voorstel. Vrijdag schoof de heersende conservatieve, rechtse partij Recht en Rechtvaardigheid PiS het wetsvoorstel echter onverwacht weer naar de voorgrond, waarop het 228 stemmen voor en 219 stemmen tegen verzamelde in het Lagerhuis. Het wetsvoorstel wacht nu nog op een handtekening van de Poolse president Andrzej Duda.

Verenigde Saten “extreem teleurgesteld”

“De Verenigde Staten zijn extreem teleurgesteld door de goedkeuring van het wetsontwerp over de media door het Poolse parlement vandaag”, reageert Bix Aliu van de Amerikaanse ambassade in Polen. “We verwachten van president Duda dat hij gevolg geeft aan zijn vorige verklaringen en dat hij zijn leiderschap gebruikt om de vrijheid van meningsuiting en van ondernemen te beschermen.” De Poolse regering meent dan weer dat de wet het Poolse medialandschap beschermt tegen potentieel vijandige machten zoals Rusland.

TVN24 is een doorlopende nieuwszender, die beschouwd wordt als kritisch voor de regerende conservatieven in het land. De nieuwszender is sinds 2017 in handen van Discovery, een Amerikaanse multinational die onder meer de televisiezenders Discovery Channel en TLC beheert.