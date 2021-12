Ook Comité Bio-ethiek adviseert: “Kinderen met onderliggende aandoeningen zonder uitstel vaccineren”

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar die onderliggende aandoeningen hebben, moeten “zonder uitstel” gevaccineerd kunnen worden. Dat zegt het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in een voorlopig advies over de inenting van kinderen. Vaccins aanbieden aan 5- tot 11-jarigen noemt het comité “ethisch aanvaardbaar”.

Wat kinderen met onderliggende aandoeningen betreft, wijst het comité erop dat werd vastgesteld dat zij “een aanzienlijk verhoogd risico” hebben om in het ziekenhuis te belanden als ze met het coronavirus besmet raken. Daarom, en omdat er als veilig en doeltreffend beschouwd vaccin beschikbaar is, “is het comité van mening dat vaccinatie voor deze categorie van kinderen moet worden aanbevolen en zonder uitstel beschikbaar moet worden gesteld ten behoeve van deze categorie kinderen, om hen te beschermen”, zo staat in het voorlopige advies.

Minder duidelijkheid is er voor kinderen zonder onderliggende aandoeningen. Er zijn momenteel nog geen gegevens die erop wijzen dat vaccinatie doeltreffend is om de overdracht van het virus te voorkomen, zeker niet wat betreft de omikronvariant, klinkt het. Toch vindt het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek dat het “ethisch aanvaardbaar” is om het vaccin ook voor die kinderen beschikbaar te maken, “op voorwaarde dat de gezinnen op transparante wijze worden geïnformeerd over de stand van de kennis ter zake en dat zij autonoom kunnen beslissen”.

Bovendien mag de vaccinatie van kinderen zonder onderliggende aandoeningen niet ten koste gaan van de boosterprikken en de inenting van kinderen met onderliggende aandoeningen, zo voegt het comité toe, want die zijn prioritair inzake volksgezondheid. Het comité breekt meteen nog eens een lans voor voorrang voor leerkrachten in de boostercampagne, om scholen zoveel als mogelijk open te kunnen houden. Want dat is, zo luidt het, van prioritair belang voor het welzijn van schoolgaande kinderen.

Geen onderscheid

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek waarschuwt nog “voor de verleiding om kinderen verantwoordelijkheden te laten dragen die de hunne niet zijn”. Het is dan ook van mening dat er geen enkel onderscheid mag worden gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen (dus geen Covid Safe Ticket, geen uitsluiting van schoolreizen enzovoort).

En het benadrukt het belang van eerlijke en transparante communicatie naar de gezinnen. Zo moet het bijvoorbeeld duidelijk zijn dat vaccinatie niet betekent dat er geen beperkende maatregelen meer kunnen gelden of dat er geen klassen meer kunnen sluiten.

Beslissing

Maandag hakken de ministers van Gezondheid de knoop over de vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen door tijdens een Interministeriële Conferentie. Daarbij zullen ze rekening houden met het advies van het Comité voor Bio-Ethiek en dat van de Hoge Gezondheidsraad. Die laatste gaf een positief advies, met volgens media ook de aanbeveling om voorrang te geven aan kinderen die in contact komen met risicopatiënten of kinderen die zelf onderliggende aandoeningen hebben.