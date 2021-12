Jagers schieten zeven evers dood in wandelgebied De Zig

“Vorig jaar schoten we in ditzelfde gebied eveneens zeven everzwijnen”, aldus John Houben van de WBE Molenbeersel. “In 2020 waren dat er nog 14. Toen waren we echter met zo’n 100 deelnemers. Door corona moeten we behoedzamer te werk gaan: de laatste twee jaar zijn we telkens met slechts een 60-tal jagers en drijvers. De jagers nemen plaats op hoogzitters en kunnen zo de opgejaagde dieren onder schot nemen. Vorige week organiseerden we ook al een drijfjacht rond het Mariahof op het grondgebied van Bocholt, Bree en Kinrooi. Dat deden we in samenwerking met de wildbeheerseenheden van daar. Toen legden we vijf everzwijnen neer. Met deze acties willen we trouwens de schade beperken die deze dieren veroorzaken aan landbouwgewassen, fauna en flora. Ook in het verkeer kunnen ze voor problemen zorgen. Het is een feit dat er de laatste jaren veel meer everzwijnen dan vroeger in onze bossen aanwezig zijn. En ze breiden hun territorium steeds verder uit. Op 15 januari staat de derde en laatste drijfjacht op het programma: dan zijn we actief in het Sint-Maartensbroek.” (pb)