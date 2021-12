Urban explorer Gaby (24) ontdekt verlaten huisje waar de tijd is blijven stil staan: “Overal liggen foto’s van vorige bewoners”

De Amerikaanse Gaby (24) en haar vriend Sonny (24) trekken er regelmatig op uit om verlaten plekken te verkennen. In Kansas ontdekte het koppel een huisje - gebouwd in Nederlands koloniale stijl - dat naar schatting 130 jaar oud is maar ook al jaren verlaten is en aan zijn lot wordt overgelaten. “Overal liggen foto’s van de vorige bewoners”, aldus Gaby die alles filmde en op TikTok zette. “Het zijn de enige sporen van hen die overblijven. De tekeningen van kinderen aan de muren maken alles zelfs nog een tikje griezeliger.”