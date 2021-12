Omikronvariant al dominant in Schotland

Meer dan de helft van de coronabesmettingen in Schotland is inmiddels te wijten aan de omikronvariant. Dat blijkt vrijdag uit recente cijfers die de regering heeft bekendgemaakt. “We worden getroffen door een tsunami van infecties”, aldus premier Nicola Sturgeon.

Eerder deze week had Sturgeon de mensen in haar deel van het land al opgeroepen hun contacten te beperken tot drie huishoudens. Winkels en openbare aangelegenheden werden ook aangespoord om opnieuw maatregelen te nemen om het virus in te dammen.

De omikronvariant verspreidt zich als een razend vuurtje in het Verenigd Koninkrijk, terwijl er tegelijk nog een groot aantal besmettingen met de deltavariant wordt geteld. Alleen al op vrijdag werden meer dan 93.000 nieuwe coronainfecties geregistreerd, opnieuw een recordaantal. Ook het aantal hospitalisaties neemt toe, maar niet aan hetzelfde tempo als het aantal besmettingen.