Ursulinenhof steunt Warmste Week met wafelbak

In de centraal gelegen ontmoetingsruimte van het Ursulinenhof hadden de bewoners een heuse stand opgesteld. Het ene team zorgde ervoor dat de ingrediënten tot een glad beslag gemaakt werden, waardoor het andere team de handen uit de mouwen kon steken om het beslag om te toveren tot overheerlijke wafels. Door het succesvolle recept, de aanlokkelijke geur en enthousiaste bewoners waren de wafels in een mum van tijd verkocht. Zo werden er op een paar uur tijd heel wat wafels gebakken die in totaal voor een opbrengst van 290 euro hebben gezorgd. Dit gebeuren staat in het teken van Positive Care voor de bewoners. Die leuze willen ze niet alleen in hun huis teweegbrengen, maar zeker ook uitstralen naar buiten toe. Daarom sluit de campagne van de Warmste Week hier nauw bij aan.