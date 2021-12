Twee dievegges stelen met een list juwelen en geld bij bejaarde dame

In een appartement in de Nieuwstraat in Borgloon hebben twee vrouwen donderdag bij een oude bewoonster juwelen en geld ontvreemd. Een van de dievegges belde aan om de vrouw naar de voordeur te lokken, de andere doorzocht haar appartement.

“Nadat de vrouw aan de parlofoon zei dat ze een pakketje kwam leveren, is mijn oma naar beneden gegaan”, zegt kleindochter Laura Vrancken. “Daar kreeg ze een verwarde uitleg van een dame. Intussen was de tweede vrouw onopgemerkt via de trap naar het appartement van oma gegaan. Ze doorzocht het hele appartement en stal haar juwelen en cash geld.” Laura’s oma was helemaal van slag. De lokale politie Kanton Borgloon heeft een pv tegen onbekenden opgesteld.

“Mocht iemand in Borgloon iets verdachts gezien of opgemerkt hebben of de dames ook aan de deur gehad, meld het aan de politie”, vraagt Laura. Intussen werd in Tongeren op de Sint-Truidersteenweg de juwelendoos van haar oma al terug gevonden met nog wat waardeloze juwelen en dingen erin.

Feestdagen

Bij de lokale politie Kanton Borgloon bevestigt men de diefstal. “Het is een jaarlijks terugkomend fenomeen met de feestdagen in aantocht”, weet korpschef Rohnny Maes. “Het gaat ook meestal om rondtrekkende Oost-Europese bendes die van de gelegenheid gebruikmaken om toe te slaan. In deze periode van het jaar is er zeker bij de oudere bewoners meestal cash aanwezig om aan de kinderen en kleinkinderen te schenken. Wij hebben maar één gouden raad: ga niet in op de voorstellen van de vreemden en houd de deuren gesloten bij de minste twijfel.”(Jozef Croughs)