De politie LRH heeft donderdagnacht 369 bestuurders gecontroleerd in de Dikke Eikstraat in Lummen, op de Steenweg in Diepenbeek en op de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. Negen van hen bliezen positief, één chauffeur was onder invloed van drugs. Ze verloren allemaal hun rijbewijs. siol