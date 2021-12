Vier cannabisplantages ontdekt bij cleanhouse-actie

Woensdagochtend zijn bij een nieuwe cleanhouse-actie huiszoekingen gebeurd in Zonhoven, Peer, Bree, Genk en Bilzen. In totaal werden vier plantages ontmanteld, zeven vuurwapens gevonden en drie verdachten gearresteerd.

De wietplantage die woensdag werd ontmanteld in de Vrankenschansweg in Zonhoven, maakte deel uit van de 27ste cleanhouse-actie. Naast de FGP Limburg namen ook de politiezones Kempenland, LRH, Bilzen-Hoeselt-Riemst en Carma hieraan deel. De civiele bescherming, Fluvius en De Watergroep boden bijstand.

Er werden huiszoekingen uitgevoerd in Zonhoven, Genk, Bree, Peer en Bilzen. In totaal werden drie actieve plantages gevonden. In Zonhoven ging het om 300 planten, in Peer en Bree ging het om kleinere plantages van 20 à 30 planten. In Genk werd een ontmantelde plantage gevonden. Op verschillende plaatsen werd de diefstal van elektriciteit en water vastgesteld, wat zeer gevaarlijk is voor de omliggende woningen. Er werden in Zonhoven en Peer samen ook 7 illegale vuurwapens aangetroffen.

© Parket Limburg

Drie arrestaties

In Zonhoven werden twee personen gearresteerd. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die besloot om een van hen aan te houden en de andere vrij te laten onder voorwaarden. In Peer werd een vrouw gearresteerd die zich weerspannig gedroeg, maar zij werd niet voorgeleid.

Het parket Limburg roept verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten. Het kan een goed idee zijn om daarin te zetten dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Bij een cannabisplantages is er ook een groot risico op brand en vernielingen. Verhuurders die op de hoogte zijn dat er in hun woning cannabis wordt geteeld, kunnen bovendien vervolgd worden.

Parket Limburg zal in de toekomst nog cleanhouse-acties op poten zetten om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. siol