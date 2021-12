Moslimgemeenschap vecht ritueel slachtverbod aan bij Europees Hof voor Mensenrechten

Deze beslissing werd genomen wegens de recente arresten van het Grondwettelijk Hof waarin geoordeeld wordt dat de Vlaamse en Waalse decreten die onverdoofd slachten verbieden, toelaatbaar zijn in het licht van de Belgische grondwet.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is volgens de EMB en CIB “de ultieme waakhond van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in Europa”. De Moslimgemeenschap vertrouwt er naar eigen zeggen op dat het Hof in dit dossier “de ratio zal laten zegevierden over de emotie”. “De rechtsstaat mag immers niet zwichten voor de toenemende politieke en maatschappelijke druk van de populistische stromingen die in heel Europa een symbolenstrijd voeren tegen kwetsbare minderheden”, benadrukt de EMB.