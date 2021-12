Ceo Philippe Bodson van ASL voor een Pipistrel Velis Electro, een van de twee eerste elektrische vliegtuigen die in België zullen rondvliegen. — © Boumediene Belbachir

Grâce-Hollogne

Primeur voor de Limburgse luchtvaartmaatschappij ASL. Het is het eerste bedrijf in België dat met elektrische vliegtuigen gaat vliegen. De eerste twee toestellen worden gebruikt tijdens de opleiding van piloten. “We geloven in een duurzame luchtvaart”, aldus ceo Philippe Bodson.