Halen

Op het kruispunt van de Grote Baan met de uitrit van Halen in Donk (Herk-de-Stad) is vrijdagnamiddag rond 14.20 uur een motorrijder aangereden. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd.

De motard kwam uit de richting van Diest en werd gegrepen door een auto die uit de richting van Herk-de-Stad kwam aangereden. De motorrijder liep levensgevaarlijke verwondingen op en werd naar het ziekenhuis van Leuven overgebracht. lw