Eindigt het jaar in mineur voor STVV of kunnen de Kanaries alsnog met een positieve noot afsluiten? De opdracht is hoe dan ook zwaar met het tweeluik Gent-Eupen, twee wedstrijden die bovendien zonder een geschorste coach Bernd Hollerbach afgewerkt moeten worden. “Maar ik heb het volste vertrouwen in mijn spelers om dit tot een goed einde te brengen”, aldus een strijdvaardige Hollerbach.