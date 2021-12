Lommelse Veerle uit ‘Blind Getrouwd’: “Er is een stukje gebroken en dat kan niet meer gelijmd worden”

De term duikt vaak op bij aankondigingen van een zwangerschap of geboorte. Een regenboogbaby is een klein wonder na een donkere en heftige periode na het verlies van een kindje tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. Veerle en Evelien uit Lommel vertellen, samen met twee andere mama’s, over hun verdriet, de gespannen zwangerschap en de vreugde om opnieuw een (regenboog)kindje te mogen verwelkomen.