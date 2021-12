Gekibbel, wantrouwen en nog heel veel werk: cruciale dagen voor De Croo en Jambon

Nu het einde van het jaar nadert, willen de verschillende regeringen er nog een hele resem dossiers doorjagen. Maar of ze er ook in slagen een oplossing te vinden voor een aantal hete politieke hangijzers is maar de vraag. Zowel binnen de federale als Vlaamse regering heerst er wantrouwen. Voor premier Alexander De Croo (Open VLD) als voor Vlaams regeringsleider Jan Jambon (N-VA) zijn het dan ook cruciale dagen.