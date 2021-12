Peltenaar (28) riskeert 30 maanden cel omdat hij tieners probeerde te chanteren met naaktbeelden

In 2017 kwam de man een eerste keer in het vizier van het gerecht nadat hij probeerde een jongen uit Kortrijk met een zelfgefabriceerde naaktfoto af te persen. De jongen kreeg een gephotoshopte foto van zichzelf waar zijn gezicht op een naakt mannenlichaam geplakt was. De man dreigde ermee om die foto te verspreiden als de jongen geen 550 euro zou betalen.

In 2019 zat de man met zichzelf en zijn geaardheid in de knoop en maakte hij een vals profiel aan op Facebook waarin hij zich uitgaf voor een studente die stage deed bij een ondergoedfabrikant en hierover een eindwerk maakte. Hij contacteerde enkele vrouwen en maakte hen wijs dat ze voor de ondergoedfabrikant model konden spelen. Hiervoor moesten ze foto’s van zichzelf in ondergoed opsturen. Als ze gekozen werden als model zouden ze kans maken op een iPhone. Enkele meisjes gingen in op de vraag en stuurden de gevraagde foto’s op. Enkele dagen nadien contacteerde de man de meisjes met zijn eigen profiel en probeerde hij hen met de eerder toegestuurde foto’s te chanteren. Zijn telefoonnummer dook ook op in een ander dossier als een van de contacten van iemand die via Whatsapp kinderporno verstuurde.

De man werd korte tijd aangehouden en kwam terug vrij op voorwaarde dat hij begeleiding zocht voor zijn seksuele problematiek. Dat deed hij. Daarom vroeg de procureur een gevangenisstraf van dertig maanden met probatieuitstel op voorwaarde dat hij zijn begeleiding voortzet.

Vonnis op 14 januari.