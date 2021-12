Gluren bij BV’s. Een straffe belofte van Astrid Stockman en Hilde de Baerdemaeker houdt het hoofd koel

Hilde De Baerdemaker blijkt een koele kikker, Astrid Stockman doet een straffe belofte aan zichzelf en hierom is Karen Damen fier op haar Anthony.

“Wat een eer was het om – voor een kort maar intens moment – getuige te zijn van je briljante en delicate, gevoelige ziel, @stephenfryactually. Wat een uitzonderlijk mens ben je, en hoe geweldig was het om een ogenblik in je aanwezigheid te mogen verkeren”, Thomas Vanderveken mocht zijn held Stephen Fry interviewen voor het programma Elvis blijft bestaan.

Na veilig de oceaan over te zijn gestoken, restte Ella Leyers enkel nog een zwemtochtje naar de bar. James Cooke zwom met haar mee.

Cleo, het dochtertje van Linde Merckpoel, mocht zondag haar eerste kaarsje uitblazen.

Siska Schoeters maakte tijdens de quarantaine van de nood een deugd en verbeterde haar vlechtskills.

Billy-Ray, het dochtertje van Astrid Coppens, kreeg maar niet genoeg van de glijbaan.

Karen Damen is fier op haar man Anthony Van Der Wee die de kerstboom heeft opgetuigd.

Astrid Stockman laat zich door niets of niemand de les lezen: “Foto van een vrouw met haar kerstboom en piano, die onlangs besloten heeft dat ze niet zal toelaten dat een virus, beperkingen of kerels haar in de weg zullen staan naar haar levensdoel. Aaahhhhhhhhh geweldig!”

Een mooi plaatje voor de kerstboom van Joyce De Troch en haar dochters Ariana en Alexia.

De liefde tussen Lesley-Ann Poppe en haar Kevin spat er nog steeds af.

Hilde De Baerdemaeker leerde het hoofd koel te houden … letterlijk.