Dief (43) ruilt scooter in voor bestelwagen om gereedschap te stelen: “Ik heb niets écht gestolen”

De veertiger werd op 27 september van dit jaar ’s ochtends op heterdaad betrapt door een werknemer die aankwam aan de werf om zijn werkdag te starten. Hij botste op de Maasmechelaar die het terrein verliet terwijl hij met werkgereedschap sleurde. Aan de overkant van de straat stond de Ford Transit-bestelwagen van de bouwfirma al met draaiende motor klaar. De dief was zelf met een scooter ter plaatse gekomen en vond het daarom een goed idee om buiten het gereedschap ook de bestelwagen te stelen zodat hij de goederen makkelijker kon vervoeren.

Poging diefstal

“Maar eigenlijk heb ik helemaal niets gestolen”, zo klonk het tijdens zijn verhoor voor de Tongerse rechter. “Ik had de materialen gewoon klaargelegd, maar nog niet ingeladen. Ik was wel van plan om weg te rijden, maar ik ben niet écht vertrokken omdat ik toen betrapt werd.”

Ook zijn advocate spreekt louter over een poging diefstal. “Als we hem in dit geval schuldig bevinden aan een voltooide diefstal, dan wordt het begrip ‘poging’ volledig uitgehold”, zo klonk het. Zij vraagt een straf met probatieuitstel zodat haar cliënt aan zijn drugsprobleem kan werken.

De procureur eist wel een effectieve straf van twee jaar en een geldboete van 1.600 euro gelet op zijn rijkelijk gevuld strafblad. “Bovendien verleende hij geen medewerking aan het onderzoek, snuift hij speed en heeft hij 100.000 euro schulden.”

Vonnis volgt op 7 januari. Shauni Deferm