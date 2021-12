‘Grootste event in Franse geschiedenis’: zo zullen de Spelen in Parijs eruitzien

Parijs zal in 2024 de oevers van de Seine en zijn iconische monumenten omtoveren tot het decor voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. 10.500 atleten zullen op boten langs een parcours van zes kilometer op de rivier paraderen. Opmerkelijk is ook de visualisatie van de Notre Dame, hersteld naar haar oude glorie. Zal president Macron zijn belofte om de kathedraal tegen 2024 te restaureren waarmaken? Ontdek alle plannen voor de Spelen in bovenstaande video.

(sh)