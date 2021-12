GEMEENTERAAD. Pelt wil slimme stad met slimme camera’s worden

PELT

Camera’s: Pelt heeft in zijn beleidsplan prioriteiten opgenomen die van de gemeente een aangename en veilige woongemeente moeten maken en gaat nu met Fluvius Limburg scheep om de plannen van een slimme stad (Smart City) uit te rollen, lichtte schepen Raf Drieskens (CD&V) het agendapunt toe. Pelt wil de opdracht uitbesteden aan Fluvius Limburg waar men al enige expertise heeft rond het plaatsen van slimme camera‘s. Fluvius krijgt daarbij ondersteuning van dochtermaatschappij S-Lim cv voor alles wat verband houdt met camera’s. Aansluitend diende de gemeenteraad op verzoek van de korpschef HANO advies te verlenen over plaatsing en gebruik van al dan niet tijdelijke vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen voor die wegen waarvoor de gemeente bevoegd is en het gebruik van mobiele camera’s. De oppositie vond dat het punt opgedrongen werd en vroeg om uitstel om meer informatie te kunnen inwinnen. Burgemeester Frank Smeets (CD&V), CD&V en Samen Pelt weerlegden en zagen een uitstel niet zitten. “Er is al voldoende overleg geweest met VVSG, andere gemeenten en politie en wij willen de criminaliteit aanpakken. Wij willen een moderne politie met moderne middelen uitrusten en zullen niets kunnen doen wat buiten de wet is”, stelde burgemeester Smeets. ”Wij zijn voor maar hadden toch liever vooraf meer info gekregen”, lieten N-VA en Vissers optekenen. Behalve Groen gaven alle fracties finaal toch positief advies. De dotatie voor de politiezone HANO is voor Pelt vastgesteld op ruime 2,5 miljoen (2.332.863 voor exploitatie en 206.584 euro voor investeringen).

Hondenlosloopzone: Linda Vissers (lijst Vissers) vroeg naar de stand van zaken over de hondenlosloopzone. Volgens schepen van Sport Leen Gielen (CD&V) zal die in de loop van januari in gebruik worden genomen. “Misschien dan tegen Driekoningen”, opperde Vissers.

Rodenbachlaan: In deelgemeente Overpelt blijft de Rodenbachlaan ter hoogte van de Martinuskerk voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Die regeling werd ingevoerd omwille corona. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit zowel voor de schoolomgeving als buurt en gebruikers als positief is ervaren“, stelde schepen van Mobiliteit Fransen (CD&V). De wettelijke ruimte voor fietsers en voetgangers wordt er aangepast. De N-VA-oppositie vroeg of het probleem zich dan niet gaat verleggen naar de Jeugdlaan.