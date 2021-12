GEMEENTERAAD. Stoelendans bij schepenen binnen Heerse meerderheid

Heers

Schepenwissels: VLDumont-raadsleden Dieter Janssen en Benny Schroyen legden bij het begin van de zitting de eed af als nieuwe schepenen. Janssen vervangt vanaf 1 januari partijgenote Sonja Houbar als schepen van Sport en Toerisme, Schroyen volgt Joseph Royer op als schepen van Openbare Werken. Ook Carina Volont (VLDumont) gaf haar mandaat als schepen van Sociale Zaken en voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst door aan gemeenteraadsvoorzitter Heidi Pirlotte (VLDumont). Volont neemt op haar beurt de taak van voorzitter vanaf januari over van Pirlotte.

Budget: Burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) vroeg de goedkeuring voor het budget 2022 en de aanpassing van het meerjarenplan. “We investeren liefst 19 miljoen euro in duurzame projecten. De grootste projecten zijn de nieuwbouw BASS, de renovatie van de sporthal en de werken van Aquafin en Fluvius voor de aanleg van een gescheiden riolering. In 2021 hebben we ook geen lening moeten aangaan.” De oppositie stemde unaniem tegen. “Jullie geven nu ruim drie miljoen euro niet uit, maar je schrijft wel nog altijd 10 miljoen euro aan leningen in”, wierp Jan Leus (N-VA) op. “Dan kun je toch niet zeggen dat je goed bezig bent. Je schuld gaat van 720 euro per inwoner naar 1.370 euro op het einde van de legislatuur.”

Buurthuis: De raad gaf ook groen licht voor de verkoop van het buurthuis in Heks. “Die verkoop stond al enkele jaren in het budget, nu maken we dit effectief”, zei burgemeester Pirard. “We brengen het op de markt voor 225.625 euro, dit is de minimum schattingSprijs.” Het geld van de verkoop wil de gemeente investeren in duurzame projecten. Oppositiepartij Hecht onthield zich, terwijl N-VA en CD&V tegen stemden. “Buurthuizen, gronden en ander patrimonium van de gemeente worden door de huidige meerderheid te gelde gemaakt. Alle reserves die er waren, worden opgebruikt”, klonk het.