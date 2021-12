Waar en wanneer kan ik mijn kinderen laten vaccineren? En wat als ik dat niet wil?

Kinderen tussen vijf en elf jaar mogen ook gevaccineerd worden tegen het coronavirus, dat staat in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. De bevoegde ministers moeten daar maandag wel nog officieel de knoop over doorhakken. Zo’n vaccinatie zal enkel kunnen met toestemming van de ouders, maar er zijn nog veel vragen. Is het verplicht? Waarom moeten kinderen gevaccineerd worden? Wanneer en waar zal dat kunnen? En wat als ik mijn kind niet wil laten vaccineren?