Royals. Het kerstkaartje van William en Kate en een eerste teken van leven van prinses Charlene van Monaco

Er werden deze week kerstcadeautjes uitgedeeld door een prins en prinses, William en Kate deelden hun kerstkaartje en prinses Charlene geeft een eerste teken van leven na haar opname in een kliniek. Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Het Nederlandse koningshuis lag afgelopen week onder vuur. Prinses Amalia gaf ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag een privéfeestje, waarbij de coronaregels werden overtreden. Op het feest zouden officieel 21 mensen uitgenodigd zijn, maar volgens sommige Nederlandse media waren er zeker 100 mensen. In Nederland geldt dat er niet meer dan vier gasten buiten het gezin thuis uitgenodigd mogen worden.

Het hele gezin was overigens weer compleet: middelste dochter prinses Alexia (16), die in Wales studeert, is voor de feestperiode naar Nederland afgereisd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Prins Jacques en prinses Gabriella (7) van Monaco hielpen tijdens het jaarlijkse kerstfeest bij het uitdelen van cadeautjes voor de kinderen uit het vorstendom. De tweeling werd vergezeld door hun tante prinses Stéphanie en haar kinderen Louis Ducret en Camille Gottlieb. De traditie om kerstcadeaus uit te delen aan kinderen van vijf tot twaalf jaar is ooit gestart door de grootmoeder van Gabriella en Jacques, prinses – en voormalig Hollywoodster – Grace Kelly.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De koninklijke tweeling van Monaco had afgelopen week nog iets te vieren. Voor hun zevende verjaardag postte prinses Charlene op Instagram een schattige foto van haar oogappeltjes. “Fijne verjaardag mijn baby’s”, schreef ze. ”Dank U God dat U mij gezegend heeft met zulke prachtige kinderen. Ik ben echt gezegend. Liefs, mam”

Het was de eerste keer dat de prinses van zich liet horen in het openbaar, sinds ze zich in een kliniek laat behandelen voor oververmoeidheid.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Prins William en Kate Middleton hebben hun jaarlijkse kerstkaart gedeeld op Instagram. “We zijn verheugd dat we deze nieuwe foto van de familie kunnen delen die op onze kerstkaart staat”, schrijven Kate en William.

Het kiekje met het koppel en hun kinderen prins George (8), prinses Charlotte (6) en prins Louis (3) is getrokken tijdens een vakantie in Jordanië, aldus het Britse hof.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook ons koningshuis bevindt zich in de kerstsfeer. Voor het Koninklijk Paleis staat de jaarlijkse kerstboom terug te blinken. De boom is te bewonderen tot en met 6 januari.