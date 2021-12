Van Gucht: “Cijfers evolueren gunstig, alleen omikron kan nog roet in het eten gooien”

De omikronvariant van het coronavirus vertegenwoordigt momenteel 6 procent van de besmettingen. “Die variant is het enige wat nog roet in het eten kan gooien, want de cijfers evolueren gunstig”, zegt Steven Van Gucht.

Zo’n 700 besmettingen per dag in ons land zijn te wijten aan de omikronvariant. “De opkomst van de omikronvariant blijft daarmee momenteel nog onder de waterlijn”, aldus Van Gucht, maar hij wijst erop dat de impact van de variant op ons zorgsysteem zeer onzeker is. De komende weken en maanden zal de variant nog dominanter worden.

“De coronacijfers evolueren nu gunstig. De dalende trend zet zich door en we verwachten een versnelling in de komende dagen”, legt Van Gucht uit. “De druk op intensieve blijft hoog, maar neemt af. De maatregelen en de derde dosis hebben duidelijk een goede impact op de deltavariant. Het enige dat nog roet in het eten kan strooien, is de omikronvariant. Die heeft een groeivoordeel, wat grotendeels te maken heeft met het feit dat die beter in staat is om gedeeltelijk door onze immuniteit te komen. Hij wordt minder gehinderd door de antistoffen die we opgebouwd hebben.”

Om zicht te krijgen op hoe ziekmakend de variant is, is het afwachten op verder onderzoek omdat we ons onder andere door de leeftijd van de bevolking niet kunnen vergelijken met een land als Zuid-Afrika. “De impact van een nieuwe golf kunnen we beperkt houden door de maatregelen vast te houden en snel en massaal die derde prikken te zetten. We weten dat die extra dosis een aanzienlijke bescherming geeft. Die verhoogt onze bescherming tot minstens 70 procent. Dat zijn bemoedigende resultaten. Hoe lang de booster bescherming geeft, is nog niet geweten.”

Veilig feesten

Van Gucht had ook nog enkele tips in thuis voor een veilig eindejaarsfeestje. “Beperk uw contacten. Nodig niet te veel mensen uit. Er zijn geen specifieke beperkingen, maar hou het bij een kleine kring van genodigden en liefst dezelfde mensen op Kerstmis en op Nieuwjaar. Dat maakt een groot verschil. Hoe minder volk, hoe beter.”

Waar je het best ook op let: draag een mondmasker waar dat kan en als je ziek bent, blijf dan thuis en kom niet samen met anderen. “Test jezelf ook. Eerst een testje, dan een feestje.”

Heel belangrijk ook volgens Van Gucht: hou het feest bij wie het grootste huis heeft en denk aan een goede ventilatie. “Zet ramen op kipstand, laat de dampkap opstaan en laat de binnendeuren openstaan. Als u een CO2-meter hebt, aarzel dan niet om die te gebruiken. Als de waarden te hoog worden, ga dan even naar buiten of zet de ramen helemaal open.”