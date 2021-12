Toestemming voor coronamanifestatie in Genk: handelaars zien koopzondag in het water vallen

Drie jonge organisaties die in de schoot van de coronamaatregelen zijn ontstaan hebben ook voor Genk een aanvraag om er te mogen manifesteren. Het gaat om Het Belgisch verzet, Vecht voor Vrijheid en Vrijheid zonder discriminatie. De actie is vooral gericht tegen de coronapas. “Het is een wikken en wegen geweest tussen niet toelaten en wel toelaten”, zegt burgemeester Wim Dries in een reactie. “In beide gevallen is er een risico voor de openbare orde en ook de koopzondag zou daar mogelijk last van kunnen ondervinden. Uiteindelijk was het advies van de politie om het best gecontroleerd te laten doorgaan. Ik heb dat advies gevolgd.”

Op de protestactie op 11 november waren ruim 1.000 aanwezigen. — © CN

Concreet betekent dit dat de manifestanten kunnen samenkomen op het Stadsplein en ook daar hun actie mogen uitrollen. Een mars doorheen het centrum is niet toegestaan. In het besluit om toestemming te verlenen staat ook dat de manifestanten zich moeten schikken naar de geldende coronaregels. Er mogen geen alcoholische dranken geschonken worden en ook doorgangen moeten altijd vrij blijven. Nog is er een verbod op gebruik van vuurwerk, het verspreiden van politieke boodschappen, haatpropaganda en gebruik van agressie of geweld. De vergunning geldt tussen 14 en 16.15 uur. Handelaars in het centrum van Genk gaven eerder al te kennen niet gelukkig te zijn met de manifestatie omdat ze op koopzondag plaatsvindt. Volgens de handelaars is dat op één van de schaarse dagen waarop het verlies van dit jaar deels goed gemaakt kan worden. Hoeveel manifestanten er verwacht worden is onduidelijk. Op 11 november waren er dat meer dan duizend. (CN)