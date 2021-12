GEMEENTERAAD. Bocholt verkoopt foute kersttrui via dienst Vrije Tijd

Bocholt

Bocholt leeft: Ook tijdens het eindejaar zorgen ze in Bocholt voor meer leven in de brouwerij. “Zo maakt de gemeente samen met Unizo en Brouwerij Martens werk van een winterse editie met de slogan ‘Bocholt winters warm’. December als gezellige maand. Tijd om lokaal te shoppen en genieten in de gezellige Bocholter horeca. Om deze eindejaaractie kleur te geven, is er een exclusieve foute ’Leven in de brouwerij, Bocholt winters warme’-kersttrui die je kan aankopen voor 20 euro bij de dienst Vrije Tijd”, kondigde schepen Lieve Theuwissen (Via) aan.

Kerkenbeleidsplan: Het meerjarenplan van de vier kerkfabrieken werd goedgekeurd. Nu de bieb weg is uit de Monulfus- en Gondulfuskerk van Kaulille wordt deze ruimte ingenomen door het secretariaat van de kerkraad. De plannen om de Sint-Benedictuskerk in Lozen om te vormen tot een columbariumkerk worden niet uitgevoerd. Ondertussen zijn de verbouwingswerken in de Sint-Willibrorduskerk in Reppel in een eindfase. Een deel van deze kerk wordt omgevormd tot vergader- en ontmoetingsruimte voor de Reppelse verenigingen. De kerkdiensten blijven behouden in het koor van de kerk, ook het oudste deel van de kerk blijft behouden.

CO²-meters: NU-raadsleden Jos Vanmontfort, Sylvia Dries en Luc Martens pleiten voor de aankoop van C0²-meters voor alle klaslokalen van elke kleuter- en lagere school in Bocholt. Omdat de Vlaamse overheid hieromtrent een beslissing nam, stellen de NU-raadsleden om te investeren in luchtverversers in openbare gebouwen. “De Steen en De Kroon hebben al een luchtververser. De klaslokalen verluchten en de lessen op geregelde tijdstippen in de buitenlucht laten doorgaan, hebben een beter resultaat”, meent schepen Jan Verjans.

Limburg.net: Het afvalreglement kreeg een update. De Bocholtenaar kan vanaf nu maximaal 8 PMD+-zakken in plaats van 4 zakken per ophaling aan de straat plaatsen. Het maximumgewicht van de PMD+-zak wordt geschrapt.

Meerjarenplan: Schepen van Financiën Jan Verjans (Via) lichtte het meerjarenplan toe: “Ondanks de negatieve impact van de coronacrisis investeert de gemeente deze legislatuur 7 miljoen euro, de financiering gebeurt onder meer via een lening van 5 miljoen.” Het AGB Bocholt ontvangt ter compensatie van het coronaverlies een nominatieve exploitatietoelage van 308.106 euro.