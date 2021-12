Oplichters slaan de jongste dagen vaak toe via telefoon: “Hang gewoon op”

Phishingmails om aan persoonlijke gegevens te geraken en je geld afhandig te maken, circuleren in grote aantallen. De jongste tijd gaan oplichters nog een stap verder en bellen ze je zelfs op je mobiele telefoon. De federale politie waarschuwt potentiële slachtoffers, want deze vorm van oplichting lijkt de jongste dagen in opmars.

Nagemaakte e-mails, valse websites, sms- en WhatsAppberichten of fake nieuwsberichten. Internationale bendes zijn heel creatief in hun pogingen om slachtoffers te maken en aan gevoelige, persoonlijke gegevens te geraken. Steeds vaker grijpen oplichters ook naar de telefoon en deinzen ze er zelfs niet voor terug om je te bellen op je gsm of smartphone.

Op het eerste gezicht ziet zo’n telefoontje er heel normaal uit, want je krijgt een mobiel nummer op je scherm te zien. Van zodra je opneemt, waarschuwt iemand voor ‘verdachte activiteit’ op een van je accounts. In dit geval gebeurde dat in het Engels en dat doet in principe een belletje rinkelen, maar de bendes maken misbruik van het (mogelijke) schrikeffect bij hun potentiële slachtoffers.

“Veel voorkomend probleem”

Op dat moment vragen ze je bijvoorbeeld om op toets 1 in te drukken om je zogezegd door te verbinden met jawel, de federale politie. Iemand aan de andere kant van de lijn probeert je dan op slinkse wijze gegevens te ontfutselen. “Dat mag je nooit doen. Hang gewoon op”, zegt Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek. Het korps kreeg al verschillende meldingen van bezorgde burgers.

“Dit lijkt de jongste dagen inderdaad een veelvoorkomend probleem. We hebben er al heel wat berichtjes van ongeruste burgers over gekregen”, reageert Jana Verdegem, woordvoerster van de federale politie. De praktijken doen sterk denken aan phisingmails die al maanden op regelmatige wijze circuleren, onder andere in naam van de federale politie.

“Als federale politie zouden we uiteraard nooit op die manier contact opnemen met burgers. Ga dus nooit in op zo’n vragen en deel nooit persoonlijke informatie of bankgegevens”, zegt Verdegem. Vermoedelijke vormen van oplichting kan je altijd signaleren via SafeOnWeb. “Wie toch informatie deelde, kan aangifte doen bij de lokale politie.”