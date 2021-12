Twee vrouwen beschuldigen ‘Sex & the city’-acteur Chris North van seksueel misbruik

Acteur Chris Noth, vooral bekend voor zijn vertolking van Mr. Big in ‘Sex & the city’ en de recente reboot ‘And just like that’, wordt door twee vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De twee vrouwen (30 en 41 jaar oud) hebben The Hollywood Reporter onafhankelijk van elkaar gecontacteerd. Beiden gaven aan dat de recente aandacht, pers en promo voor And just like that pijnlijke herinneringen gelinkt aan Noth, die zijn rol van Mr. Big herneemt, naar boven hebben gebracht. “Ik heb al die jaren verdrongen”, zegt de 31-jarige vrouw, maar nu wil ze niet meer zwijgen.

De feiten dateren uit 2004. Het nu 31-jarige slachtoffer was net naar LA verhuisd om er aan de slag te gaan bij een firma die ‘zaken’ beheert van en voor sterren. Noth was er klant, kwam er vaak op kantoor en flirtte geregeld met haar. Na een tijd begon hij haar flirterige voicemails na te laten en niet veel later nodigde hij haar uit om hem te bezoeken New York. Hij had er een appartement, op het dak van het gebouw was een gedeeld zwembad en een bubbelbad. De vrouw stemde in omdat een vriendin van haar ook in het gebouw woonde.

Niet veel later zaten ze met z’n drieën in de jacuzzi, maar toen de avond op z’n einde liep, leidde Noth haar naar zijn appartement. Daar drong hij zich op, kuste hij haar om haar vervolgens te verkrachten, vertelt ze.

Daarna verliet de 31-jarige vrouw het appartement van Noth om naar haar vriendin, die in hetzelfde gebouw woonde, te gaan. Omdat ze bloedvlekken op haar kleren had en kennelijk in shock was, bracht de vriendin het slachtoffer naar het ziekenhuis. Daar moest ze genaaid worden en verklaarde ze slachtoffer van geweld te zijn geweest, maar kon ze de naam van de dader niet over haar lippen krijgen. Het is niet duidelijk of ze in het ziekenhuis verteld heeft dat ze slachtoffer was van seksueel geweld. Het ziekenhuis in kwestie zegt aan The Hollywood Reporter geen archieven bij te houden zo ver terug in de tijd.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Het verhaal van de nu 41-jarige vrouw vertoont, volgens The Hollywood Reporter, een gelijkaardig patroon. Op het moment van de feiten was ze 25 en werkte ze als dienster in een chique nachtclub. Noth, toen erg bekend wegens zijn rol in Law & order, was er met vrienden. De avond vorderde, hij flirtte met haar en vroeg haar ten slotte om ooit samen iets te gaan eten. Ze stemde in, hij stelde een restaurant en een datum voor.

Toen de vrouw op de date aankwam op het afgesproken uur, was de keuken echter al gesloten. De twee dronken dan wat wijn aan de bar en toen het sluitingsuur naderde, stelde Noth voor om nog enkele glazen te drinken in zijn appartement om de hoek. “Daar probeerde hij me te kussen”, vertelt ze aan The Hollywood Reporter. “Hij bleef proberen en proberen en proberen, en ik had meer resoluut ‘neen’ moeten zeggen om dan te vertrekken. Maar voor ik het wist, trok hij zijn broek uit.” Vervolgens duwde hij zijn penis in haar mond.

In een reactie aan The Hollywood Reporter ontkent de acteur de aantijgingen met klem. “Neen, is altijd neen. Dat is een rode lijn waar ik niet over ga. Deze verhoudingen hebben plaatsgevonden met wederzijdse instemming.” Ook stelt Noth zich vragen bij de timing van de getuigenissen. “Ik weet niet zeker waarom ze nu opduiken, maar ik weet dit wel: ik heb deze vrouwen niet misbruikt.”