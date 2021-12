Grootste Vlaamse mondmaskerproducent verhuist productie van Kontich naar China: “Enorm ontgoocheld in de overheid”

Kontich

Mondmaskers, ze zijn weer alomtegenwoordig in ons leven. Het is nog niet eens zo lang geleden dat we met z’n allen zelf met naald en stof aan de slag moesten. Toen zaten we met enorme tekorten en werden woekerprijzen gevraagd. Verschillende Vlaamse bedrijven beslisten daarop in eigen land te gaan produceren, maar dat is op een sof uitgedraaid. BruMed uit Kontich stopt nu de productielijn en verhuist die naar China. “We zijn enorm ontgoocheld in de overheid.”