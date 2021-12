Neos Genk ontdekt lichtpuntjes tijdens winterwandeling op Brelaarheide

De Brelaarheide is een mooi, maar relatief onbekend stukje natuur in het zuiden van Houthalen-Helchteren, kort bij de autosnelweg. De bossen en weiden liggen er dezer dagen erg nat bij. Gelukkig had gids Gerard van De Goei Wei hier en daar wat houten paletten gelegd zodat de wandelaars niet te diep wegzakten in de modder. Deze wandeltocht op de Brelaarheide had als thema 'Wat betekent de natuur voor mij?'. Regelmatig werd er halt gehouden om te luisteren naar de historische verhalen uit de 16de eeuw over de schans. Bij het terug wandelen was er ruimte om per twee in gesprek te gaan over de gestelde vraag. In een tent werd er coronaveilig nog nagepraat bij een stukje taart van Compani, een ambachtelijke bakkerij die in handen is van De Winning, een sociaal economiebedrijf.