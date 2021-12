Vaccinatiecentrum van Tongeren draait op volle toeren

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren: “Eerder deze week was er wat onbegrip over het sluiten van vaccinatiecentra tijdens de kerstperiode. Wel, ik kan hierover zeggen dat er in Tongeren ook een sluiting voorzien was. Niet om een pauze te nemen, maar omdat er geen burgers uit te nodigen waren. Ons vaccinatiecentrum zit namelijk voor op het Vlaamse schema. Iedereen die uitgenodigd kan worden binnen het bestaande interval, heeft zijn uitnodiging ontvangen en staat in de planning. Als morgen de goedkeuring komt om de termijnen te verkorten dan zullen we in Tongeren snel schakelen en extra vaccinatiedagen invoeren, ook tijdens de kerstvakantie.”Door het terugbrengen van de intervaltijd zal de piek van de boostercampagne verschuiven van februari naar januari waardoor de overgrote meerderheid van de volwassenen al tegen eind januari een extra bescherming zal hebben tegen de erg besmettelijke omikronvariant.Er werden in Tongeren inmiddels 9.381 boostervaccins toegediend. Dit betekent dat 30,04% van de volwassen Tongenaren zijn derde prik al gehad heeft. Bij de 65-plussers loopt dit percentage op tot 81,70%.