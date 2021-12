Met een optreden in het Clarenhof heeft het Hasselts Operettengezelschap zijn toernee langs alle Hasseltse rust- en verzorgingstehuizen, 11 in totaal, afgesloten. En te horen aan de reacties achteraf was het zeker een succes. Voor vele rusthuisbewoners viel vooral het sappige Hessels in de smaak. De afspraken voor volgend jaar worden al vastgelegd.