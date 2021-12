Antoine Camps schrijft streekroman 'De gouden jaren van Adrien'

Engsbergen (Tessenderlo), helemaal in de westhoek van Limburg, is het decor voor een nieuwe streekroman van Antoine Camps. Hij werd er geboren en verbleef er een drietal jaren tot hij met zijn familie de straat overstak naar Okselaar (Scherpenheuvel-Zichem) in wat toen nog gewoon Brabant heette. Dat is dit jaar exact zeventig jaar geleden. Van Okselaar nam hij vijftig jaar geleden afscheid. Het jaar 2021 bood dan ook een geschikte gelegenheid om vele mooie herinneringen samen te bundelen in een vrolijke bloemlezing.

Antoine - Toine - Camps hield aan zijn jeugdjaren in de twee dorpen gekoesterde herinneringen over: er waren dagen met een lach en soms met een traan, dagen vol blijheid en dagen met zorgen. Speelvelden waren er meer dan genoeg: de verlaten zandgroeven, de heuvel met de schaliemolen, de Ganzenheuvel en de Houterenberg met hun vele paden en wegen. De meeste van de avonturen zijn authentiek, maar Toine heeft ze niet allemaal zelf meegemaakt. Andere verhalen die hem, niet altijd helemaal volledig, ter oren kwamen, mochten niet ontbreken en werden aangevuld vanuit zijn eigen verbeelding en inspiratie. Zijn geboortehuis is sinds al die jaren onveranderd gebleven (foto). Vlakbij is er ook nog steeds een bosje dat niet op de foto te zien is. Het lijkt ondertussen wat uitgedund, maar misschien was dat toen in de ogen van de kleine Adrien - alter ego van de auteur - heel wat groter.‘De gouden dagen van Adrien’ is de zesde roman van Antoine Camps die verscheen bij de Gentse uitgeverij ‘Partizaan’ van Stefaan Van Laere. Het voorblad werd ontworpen door Greta Camps en Jos Camps tekende de illustraties.