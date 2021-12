Buurtcomité Klappoel-Kortestraat-Oude Berg brengt sfeer en warmte

Met veel enthousiasme was het buurtcomité Klappoel-Kortestraat- Oude Berg gestart met de voorbereidingen van een winterbarbecue. Helaas heeft Covid er nogmaals anders over beslist.

Het buurtcomité koos voor veiligheid. Ze zorgden daarom toch voor een feestversiering op de Klappoel. Vanop een afstand kreeg ieder gezin een knuffel op papier voor warme en liefdevolle kerstdagen. "We kijken uit naar het komende jaar en hopen alle ellende achter ons te laten. We mogen elkaar nog even niet vastpakken, maar wees ervan overtuigd: we gaan elkaar niet loslaten", zo verzekert het buurtcomité.