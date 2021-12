Sfeervol wandelen in de kerstvakantie tijdens Buiting in ’t licht

Na de geslaagde editie van de lichtwandeling Beringen Be Bright in en rond be-MINE door Toerisme Beringen en CC Beringen vorig jaar, kan je nu tijdens de kerstvakantie genieten van ‘Buiting in ’t licht’. Met dit lichtkunstproject in de open ruimte zet CC Beringen enkele bijzondere locaties en gebouwen in de deelkern Paal in de kijker.

“De lichtwandeling rond be-MINE vorig jaar was een groot succes. De coronamaatregelen waren toen strenger dan dit jaar en mensen waren echt op zoek naar veilige buitenactiviteiten voor het hele gezin. De lichtwandeling zorgde voor die afleiding. We ontvingen veel signalen van burgers met de vraag of er ook dit jaar weer een soortgelijk initiatief zou plaatsvinden. Ik ben dan ook blij dat CC Beringen in een relatief korte periode dit mooie project in elkaar heeft kunnen steken. Buiting in ’t licht vindt plaats van zondag 26 december tot en met zondag 9 januari en dit telkens tussen 17 en 23 uur voor een goede spreiding van wandelaars”, vertelt schepen van Cultuur An Moons. “Op het parcours lichten we enkele waardevolle gebouwen, plekjes en items uit, zoals het oud gemeentehuis dat nu basisschool De Opaal herbergt. Andere blikvangers zijn de Sint-Jan-de-Doperkerk, het park, OC De Buiting en de Klitsberg met de watertoren als landmark. Om er samen voor te zorgen dat de Buiting letterlijk in het licht staat, vragen we de Palenaren ook om zoveel mogelijk lichtjes op het terras, in de tuin, rond het huis en aan de ramen te plaatsen”, aldus schepen An Moons.PraktischBuiting in ’t licht is een vrije wandeling maar voor het gemak heeft CC Beringen ook een route uitgestippeld. Je kan starten aan de kerk en van daaruit de bordjes van Buiting in’t licht volgen. Parkeren kan aan de kerk of aan OC De Buiting. Alle praktische info kan je terugvinden op www.ccberingen.be.