Hele gezin Brack helpt mee in zorgwoning Villa Vip

Elke Brack (35) uit Diepenbeek is een bezige bij. Mama van drie flinke zonen: Louis (8), Georges (3,5) en Charel (4 maanden), geadopteerde plusdochter Anna (13) en geadopteerde pluszoon Josse (15). Elke is van opleiding leerkracht secundair onderwijs, met 12 jaar ervaring in het buitengewoon onderwijs en methode-onderwijs en studeert vandaag aan Hogeschool PXL voor het postgraduaat Auti-Coach.“Vanaf januari 2022, zullen mijn man, die verpleegkundige is en ikzelf in VillaVip aan 10 personen met een mentale en fysieke beperking een warme thuis bieden”, steekt Elke Brack van wal. “Zeven op zeven de klok rond staan wij als zorgkoppel klaar om onze bewoners alle medische verzorging en een kwaliteitsvolle dagbesteding te bieden. Samen met ons gezin, delen we het leven van onze bewoners en ondersteunen we hen om zelf regie te nemen over hun leven. Hoe groot of complex de beperking ook mag zijn, we zullen ervoor zorgen dat onze bewoners zelf richting aan hun leven kunnen geven. Vanuit het liefdevol en warm nest, dat wij onze bewoners willen bieden, geven we hen tools en ondersteuning om helemaal zichzelf te worden en hun plekje op te nemen in de samenleving. Wij hebben gekozen om een heterogene groep aan bewoners samen te stellen, die elkaar kan versterken in de beperkingen waarmee ze elke dag opnieuw aan de slag moeten. Zo zullen er bewoners deel uitmaken van ons gezin die een ASS-diagnose hebben, die rolstoelgebonden zijn, een zware mentale beperking hebben enzomeer. Zowel mijn man en ik, als onze kinderen, als de bewoners zullen elkaars leven verrijken."“VillaVip Vlaanderen is 4 jaar geleden gestart met zijn eerste zorgwoning”, legt Elke Brack uit. “Omdat de oprichters merkten dat er een grote nood was bij ouders om hun volwassen kinderen met een beperking een warme thuis te bieden, als zij daar niet meer voor zouden kunnen zorgen. Zowel het kleinschalig wonen binnen een VillaVip, als het wonen in een grotere voorziening, heeft zijn voor- en nadelen. Een pluspunt en de voornaamste reden, waarom mensen kiezen voor een VillaVip als woonvorm, is het samenleven in gezinscontext. De bewoners in een VillaVip kiezen ervoor om hun leven te delen met het gezin van het zorgkoppel in een huiselijke omgeving, waar toch alle medische en professionele zorg kan geboden worden. Onze bewoners kunnen het budget dat hen is toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, zelf inzetten om zorg 'in te kopen' en nemen ook mee beslissingen over de besteding van hun budget. Denk onder andere aan dagbesteding, begeleiding, woonvorm.”Verjaardagsfeest van Louis“De zorgwoning is zo goed als klaar, al dienen er nog een aantal noodzakelijke aankopen te gebeuren, waar nog altijd steun voor mag geboden worden. Onze eerste 5 bewoners trekken vanaf 1 januari bij ons in. Hun kamers worden nu stilletjes aan ingericht door de ouders en er wordt al regelmatig samen koffie gedronken tijdens korte bezoekjes aan de woning. Onze bewoners hebben elkaar eind oktober al eens kunnen ontmoeten tijdens het verjaardagsfeest van Louis. Het was een heerlijk samenzijn, waar iedereen elkaar kon leren kennen. Het was ontroerend om te zien hoe mooi onze groep van bewoners het feest samen hebben beleefd. Ook voor mijn man en ik, voelde het als een kleine bekroning voor al het werk dat we het voorbije anderhalf jaar al hebben verzet.”