Vredeslicht van Bethlehem arriveert in Genk

Elk jaar, een viertal weken voor Kerstmis, ontsteekt een kind in Betlehem het Vredeslicht dat uitgedragen wordt over de hele wereld. Voor Europa wordt het met een speciale lantaarn naar Linz in Oostenrijk gevlogen vanwaar het verder verdeeld wordt. Op 12 december kwam het Vredeslicht België binnen in Eupen, en drie dagen later werd het in Tongeren overhandigd aan de zeven Limburgse dekens. De Genkse deken, Luc Herbots, bracht het mee naar zijn dekenaat waar hij het op 16 december deelde met de 39 parochies van het dekenaat Genk maar ook met een aantal andere geloofsgemeenschappen, zoals de Oekraïense, en enkele woon-zorgcenra.Het weekend daarop kan iedereen die het wil in zijn parochiekerk het vredeslicht afhalen ofwel met een eigen lantaarntje ofwel met een kaars met windkapje. Elkeen die het licht ontvangt wordt uitgenodigd om het op zijn beurt door te geven, zodat met Kerstmis het Vredeslicht in zoveel mogelijk huizen brandt. Het vormt een teken van verbondenheid: uit dat ene kleine lichtje in Betlehem groeit een oceaan van licht, een keten van licht en een vuurtoren die in het donker de weg wijst naar de vrede.Vorig jaar werd in het dekenaat Genk - ondanks de coronabeperkingen - het Vredeslicht aan meer dan 3.000 gezinnen doorgegeven.