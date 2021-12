Een warm gebaar van de leerlingen van campus Kubik

‘Een lichtpuntje… soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.'De leerlingen uit de 2de graad van GO! Campus Kubik in Maasmechelen slaagden erin om deze warme quote uit te voeren. In deze bijzondere periode willen ze graag een extra lichtpuntje zijn. Dat is hun goed gelukt want de politie Lanaken-Maasmechelen ontving onlangs kerstkaarten en tekeningen gemaakt door de kinderen met de volgende tekst: ‘Lieve politie, bedankt om zo goed voor ons te zorgen. Wij wensen jullie een veilige start van het jaar 2022’. Het was mooi om te zien hoe enthousiast de leerlingen op een creatieve manier aan de slag gingen om vervolgens het hart van velen te verwarmen met dit kleine gebaar. Een lichtpuntje in deze donkere dagen.