GEMEENTERAAD. Oppositie over investeringen Hamont-Achel: “Hopelijk is dit geen Reken je Rijk-oefening”

Hamont-Achel

Meerjarenplanning: Ruim vier uur lang debatteerde de gemeenteraad over de bijsturing van meerjarenplanning waarbij eerder gevoerde discussies over grote dossiers werden overgedaan. Schepen voor Financiën Roger Mertens (N-VA) schetste een investeringsprogramma van 27 miljoen euro dat voornamelijk de komende twee jaar op kruissnelheid zal komen. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op 9 miljoen euro aan leningen. In 2022 staat alvast 12,4 miljoen aan projecten op stapel. “De sporthal van de toekomst in Achel zal tegen midden 2023 worden gerealiseerd, die planning blijft gerespecteerd. Net zoals die hieraan gekoppelde verhuis van de Achelse tennisclub”, overliep Mertens. Daarnaast zijn er ook belangrijke erfgoedprojecten zoals de lopende restauratie van de kapel in het Ursulinenklooster. Op het vlak van toerisme wordt werk gemaakt van een bezoekerscentrum aan de Achelse kluis.” Er wordt ook ingezet op verkeersveiligheid met fietspaden aan Haag en Dijk, en er worden gevaarlijke kruispunten aan bijvoorbeeld Budelpoort aangepakt. “Met een verstevigd structureel overschot op vlak van exploitatie is de financiële situatie gezond, en hebben we een stevige investeringsbasis”, gaf Mertens mee als slotconclusie

Oppositie: Het verwondert niet dat de vorige beleidsmakers, de huidige oppositie, dit helemaal anders zien. CD&V-fractieleider Serge Vanderlinden sprak van een schande. “Het spaarpotje dat bij de start van deze legislatuur werd nagelaten, wordt volledig opgesoupeerd. Hoe durven jullie hier een budget voorleggen waarin de schuld per inwoner stijgt van 17 euro naar 591 euro, dat is een stijging van meer dan 3.000%. Op het einde van de legislatuur zal het overschot per inwoner nauwelijks een euro bedragen, dat is een daling met nagenoeg 100 procent.” De CD&V stelde dan ook voor om het geplande Huis van de Burger met een geraamde kostprijs van 5 miljoen euro te schrappen. Raadslid Ilse Jaspers (Balans) hoopte dat de cijfers een realistische weergave zijn. “En dat dit geen Reken je Rijk- oefening is. Helemaal gerust ben ik niet, omdat deze meerjarenplanning startte met in de zakken van de burgers te zitten met een stijging van de opcentiemen, iets wat vandaag een beetje onderbelicht wordt.”

Marge: Schepen Mertens verweet CD&V opzettelijk zand in de ogen te strooien. “Jullie houden de mensen opzettelijk doempercentages voor. Als je van niets naar iets gaat, en initiatieven op de rails zet, krijg je altijd vlug hoge percentuele stijgingen.” Burgemeester Rik Rijcken (Pro) wees op de autofinancieringsmarge. “Op het einde van de rit zal die nog meer dan een miljoen bedragen. Het is een beetje het verhaal van de pot en de ketel, en de rol van oppositie is me niet vreemd. Ik zou hetzelfde als jullie beweren. Maar cijfers van budgetten en jaarrekeningen vergelijken, dat is niet correct want het één zijn ramingen en het andere de afrekeningen.”