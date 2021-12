Don Bosco Helchteren genomineerd voor schrijnwerk awards

Twee leerlingen van Don Bosco Helchteren hebben voor een schoolopdracht een kiosk vervaardigd voor apotheken. Met deze kiosk, die ontworpen werd door technisch adviseur Gunter Cypers, sleepten ze dus een nominatie voor de Schrijnwerk Awards in de wacht. In aanloop naar de effectieve uitwerking van het project vonden regelmatig teamvergaderingen plaats om het ontwerp zonder problemen te kunnen uitvoeren. De moeilijkheid van dit project lag in de integratie van een tablet in de kiosk, zodat klanten van apothekers tijdens hun wachttijd een online vragenlijst over een gezonde levensstijl konden invullen.Eén van de doorslaggevende factoren binnen dit project was de samenwerking tussen de leerlingen. Zowel het zaagwerk, de CNC-werking, als de montage werden uitgevoerd door beide leerlingen. Daarnaast zorgde de school er ook voor dat de kiosk in de toekomst nog zal worden gemaakt. Alle tekeningen en CNC-programma's van deze ontwikkeling werden naar verschillende bedrijven gestuurd. Zo kunnen zij de kiosk in de toekomst in serie produceren.