Leerlingen Don Bosco Helchteren ontwerpen poezenhuisje

Deze workshop zal aangeboden worden aan leerlingen die momenteel in het tweede jaar van het secundair onderwijs zitten. Bedoeling is om jongeren warm te maken voor de opleiding in STEM-houttechnieken en realisaties. Deze opleiding geeft heel wat toekomstperspectieven. De houtsector is steeds op zoek naar goed opgeleide jongeren. De richtingen STEM-houttechnieken en STEM-realisaties hout in Don Bosco Helchteren zijn de perfecte voorbereiding voor jobs als calculator, technisch tekenaar, productontwikkelaar, interieurarchitect, interieurbouwer, CNC-operator, machine-operator of houtskeletbouwer. Ook verder studeren kan, bijvoorbeeld als bachelor hout, bouw of als interieurvormgever.