WK ZWEMMEN. Valentine Dumont scherpt persoonlijk record aan, Louis Croenen sneuvelt in reeksen

Valentine Dumont is er vrijdag niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van de 800 meter vrije slag op het WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi. Met een tijd van 8:29.17 scherpte de zwemster uit Namen haar persoonlijke beste tijd wel aan met 43 honderdsten (8:29.60).

In de tweede van vier heats legde Dumont beslag op de tweede plaats achter de Spaanse Maria De Valdes, die won in 8:28.94. De NOC-zwemster, die zestien honderdsten van het Belgische record verwijderd bleef, slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de finale, die voorbehouden was voor de top 8, met slechts de zestiende tijd van de deelneemsters.

© BELGA

Croenen sneuvelt in reeksen 100m vlinder

Louis Croenen is vrijdag op het WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter vlinderslag. Thomas Thijs onderging hetzelfde lot op de 200 meter vrije slag.

Croenen kwam uit in de zevende van negen reeksen en eindigde hierin als achtste in 52.11, ver onder zijn persoonlijk record van 51.35. In totaal eindigde de BRABO zwemmer als 38e van alle deelnemers. Alleen de beste zestien zwemmers plaatsten zich voor de halve finales.

Op de 200 meter vrije slag eindigde Thomas Thijs als negende en voorlaatste in de achtste en laatste heat in 1:45.92, meer dan een seconde verwijderd van zijn persoonlijke beste tijd (1:44.45). Met de 24e tijd van de deelnemers bleef hij ver van de top 8, die zich plaatste voor de finale.

Vrijdag (om 15.42 uur Belgische tijd) zal Fanny Lecluyse deelnemen aan de finale van de 50 meter schoolslag.