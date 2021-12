Pak je agenda erbij: Rode Duivels openen Nations League groepsfase in juni met thuisderby tegen Nederland

De Rode Duivels beginnen hun parcours in groep 4 van de A-divisie van de derde editie van de UEFA Nations League op vrijdag 3 juni 2022 (20u45) met een Derby der Lage Landen in eigen land tegen Nederland. Dat blijkt uit het speelschema dat de Europese voetbalbond UEFA vrijdag, daags na de loting, heeft vrijgegeven.

Op de tweede speeldag, op maandag 6 juni (20u45), spelen de Belgen opnieuw in eigen land. Ditmaal komt Polen op bezoek. Op vrijdag 10 juni (20u45) maakt België op de derde speeldag de verplaatsing naar Wales. Drie dagen nadien, op maandag 13 juni (20u45), volgt al de eerste wedstrijd van de ‘terugronde’, in Polen. Na de zomer valt het doek over de groepsfase, met op donderdag 22 september (20u45) het thuisduel tegen Wales en op zondag 25 september (20u45) de afsluiter in Nederland.

Alle UEFA-landen werden bij de loting ondergebracht in vier divisies, op basis van hun prestaties in de Nations League 2020/21. Divisies A, B en C tellen elk 16 teams, die in vier groepen van vier terechtkwamen. De overige zeven ploegen werden in divisie D ingedeeld in een poule van vier en een poule van drie landen. België zat bij de loting in de eerste pot van de A-divisie, het team van Roberto Martinez kon zo niet uitkomen tegen titelverdediger en wereldkampioen Frankrijk, Spanje en Europees kampioen Italië.

België kreeg uit pot twee Nederland voor de kiezen. Polen kwam uit pot drie en Wales uit pot vier. Alle groepswedstrijden (heen en terug) zijn dus voorzien in juni en september 2022, met vier van de zes speeldagen in juni aangezien het WK 2022 in de winter plaatsvindt in Qatar (21/11-18/12). De vier groepswinnaars in de A-divisie stoten door naar de Final Four, die in juni 2023 georganiseerd wordt. De nummers vier in de divisie A degraderen.

Het speelschema:

1e speeldag (vrijdag 3 juni 2022 om 20u45):

België - Nederland

Polen - Wales

2e speeldag (maandag 6 juni 2022 om 20u45):

België - Polen

Wales - Nederland

3e speeldag (vrijdag 10 juni 2022 om 20u45):

Wales - België

Nederland - Polen

4e speeldag (maandag 13 juni 2022 om 20u45):

Polen - België

Nederland - Wales

5e speeldag (donderdag 22 september 2022 om 20u45):

België - Wales

Polen - Nederland

6e speeldag (zondag 25 september 2022 om 20u45):

Nederland - België

Wales - Polen

