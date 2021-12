Nog geen sociaal akkoord voor de huishoudhulpen: “Eén stap vooruit, twee achteruit”

De huishoudhulpen horen bij de laagst betaalde werknemers van het land, stellen ABVV, ACV en ACLVB, die al langer onderhandelen met sectororganisatie Federgon. Het kwam reeds tot vakbondsacties omdat een akkoord uitblijft. Volgens de vakbonden beseft Federgon nog steeds niet “hoe penibel de situatie van de huishoudhulpen is”, klinkt het donderdagnacht in een persbericht van het vakbondsfront.

De bonden vragen bijvoorbeeld hogere verplaatsingsvergoedingen, waarbij ze eveneens verwijzen naar de hausse van de brandstofprijzen. Volgens hen stelt de werkgeversorganisatie “enkele marginale “verbeteringen” van de verplaatsingsvergoedingen voor. Ze vinden het ook niet kunnen dat de loonnorm - 0,4 procent opslag bovenop de index voor 2021-2022 - pas op 1 januari zou ingaan.

“Het lijkt wel een omgekeerde processie van Echternach. Telkens we denken dat we een stap vooruit kunnen zetten, zet Federgon er twee achteruit”, dixit het vakbondsfront. “Schandalig dat de 150.000 werknemers de feestdagen tegemoet moeten gaan zonder een correct sociaal akkoord.”

“Het lijkt nooit genoeg”

Federgon betreurt dat er geen akkoord uit de bus gekomen is en vindt de houding van de bonden star en weinig opbouwend. “Ondanks dat de financiële marge voor het gros van onze bedrijven miniem is, deden we een omvattend voorstel met onder meer een salarisverhoging die het IPA volledig uitput én een gevoelige verhoging van de tussenkomsten in de verplaatsingsonkosten. Er wordt een tussenkomst voorzien zowel voor verplaatsingen van thuis naar het werk als voor verplaatsingen tussen twee klanten”, reageert Federgon CEO Anne Cattelain in een persbericht. “Dit alles wordt gekaderd in een charter voor duurzame mobiliteit. Dit charter promoot onder meer het gebruik van de fiets en buurtdiensten met zo kort mogelijke verplaatsingen. Voor de vakbonden blijkt het echter nooit genoeg. We vragen ons af of ze wel tot een akkoord willen komen.”

Volgens Federgon zijn structurele aanpassingen nodig om de leefbaarheid van de sector naar de toekomst toe te garanderen, alsook om te vermijden dat elke sociale onderhandeling in een impasse beland. “Uiteraard vinden wij dat het loon van de huishoudhulp moet kunnen mee evolueren met de maatschappelijke evolutie, maar dit mag onze bedrijven niet op een muur doen lopen. We pleiten reeds enige tijd voor een verhoging van de prijs van de cheque. Klanten zijn bereid om wat extra te betalen en dit kan aan de sector de hoognodige zuurstof geven.”

Federgon stelt voor om nu beroep te doen op een bemiddelaar, om zo richting een akkoord te gaan.