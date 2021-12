NBA. Opnieuwe sterke Kevin Durant loodst Brooklyn naar winst tegen Philadelphia

Brooklyn, dat moest afrekenen met zeven afwezige spelers, kon donderdag rekenen op een sterke prestatie van Kevin Durant in de 114-105 overwinning tegen Philadelphia in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

Durant scoorde 34 punten, benutte elf rebounds en gaf acht assists. Bij Philadelphia was Joel Embiid goed voor 32 punten en Seth Curry, de jongere broer van Stephen, scoorde 29 punten. Door deze winst behoudt Brooklyn de leiding in de Eastern Conference, terwijl Philadelphia terugvalt naar de achtste plaats.

Na vier nederlagen op rij hebben de New York Knicks in Houston met een 103-116 overwinning de winst weer te pakken. The Knicks konden rekenen op Immanuel Quickley, die 24 punten scoorde, om Evan Fournier (23 punten) te ondersteunen. New York blijft twaalfde in het oosten, net voor Indiana dat een dertiende nederlaag op rij leed tegen Detroit (122-113).

In het westen heeft Phoenix zich bij Golden State gevoegd aan de top van het klassement na een 118-98 zege tegen Washington. Na de afwezigheid van Devin Booker konden de Suns rekenen op een goed geolied team met acht spelers die tien punten of meer scoorden. Voor de Wizards was Bradley Beal, die 26 punten scoorde, de eenzame uitblinker.

Uitslagen:

Brooklyn - Philadelphia 114 - 105

Phoenix - Washington 118 - 98

Houston - New York 103 - 116

Indiana - Detroit 122 - 113

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 72,4 29 21 8

2. Milwaukee 63,3 30 19 11

3. Chicago 63,0 27 17 10

4. Cleveland 60,0 30 18 12

5. Miami 58,6 29 17 12

6. Charlotte 53,3 30 16 14

7. Philadelphia 50,0 30 15 15

8. Washington 50,0 30 15 15

9. Atlanta 50,0 28 14 14

10. Boston 50,0 28 14 14

11. Toronto 46,4 28 13 15

12. New York 44,8 29 13 16

13. Indiana 41,9 31 13 18

14. Orlando 17,2 29 5 24

15. Detroit 14,8 27 4 23

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 82,1 28 23 5

2. Phoenix 82,1 28 23 5

3. Utah 74,1 27 20 7

4. Memphis 62,1 29 18 11

5. LA Clippers 55,2 29 16 13

6. LA Lakers 55,2 29 16 13

7. Denver 50,0 28 14 14

8. Dallas 50,0 28 14 14

9. Minnesota 46,4 28 13 15

10. Sacramento 41,4 29 12 17

11. Portland 37,9 29 11 18

12. San Antonio 37,0 27 10 17

13. Houston 31,0 29 9 20

14. New Orleans 30,0 30 9 21

15. Oklahoma City 29,6 27 8 19